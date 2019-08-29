Зеленский отказался от идеи перенести офис президента в Украинский дом

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи переноса своего офиса из здания на улице Банковой в Киеве в Украинский дом на Европейской площади. Об этом сообщил депутат Верховной рады из президентской фракции "Слуга народа" Иван Юнаков.

"Не захотели создавать возможные пробки. Президент сказал, что не будет пока переезжать в то место [Украинский дом]", - пояснил он в интервью изданию "Обозреватель".

По словам депутата, решением проблемы мог бы стать новый правительственный квартал далеко от цента столицы, например, на левом берегу Днепра. В случае переезда, добавил он, в зданиях на Банковой и Грушевского (в которых находятся правительство и парламент) могут разместить музеи. "У нас, на Украине, особенно в Киеве, не хватает гостиниц. Это факт. Музеев не хватает. На Банковой, как и говорил изначально президент, будет музей, если состоится переезд", - добавил депутат.

Ранее Зеленскому была представлена концепция переноса офиса президента из здания на Банковой улице в Украинский дом. Согласно документу, на реконструкцию здания уйдет более девяти месяцев и около $12 млн.