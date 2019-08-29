Лукашенко предложил Болтону начать отношения Минска и Вашингтона с чистого листа

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает США начать белорусско-американские отношения с чистого листа. Об этом он заявил в четверг на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Минске.

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент назвал визит Болтона в Минск историческим, но напомнил, что до этого в республике побывало много экспертов и специалистов из США, с которыми он лично встречался. "Но таких заметных, высокопоставленных фигур в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность визита", - сказал Лукашенко.

Президент предложил Болтону обсудить "откровенно, даже по-дружески, все вопросы отношений, пусть они даже будут неприятные для Беларуси". "Я так же откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужными обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе и те, которые, может быть, будут не очень приятны для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между странами", - сказал он.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако, несмотря на некоторое потепление, в отношениях остаются проблемы. В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были введены санкции. Также США вводили санкции против белорусских предприятий, но в 2015 году действие в отношении многих было приостановлено. После дипломатического скандала в 2008 году между Минском и Вашингтоном, который привел к отзыву послов, сейчас речь идет о том, что Белоруссия и США могут назначить послов через год-два.