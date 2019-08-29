Фракция партии "Слуга народа" предложила Разумкова на пост председателя Верховной рады

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Парламентская фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" предложила кандидатуру Дмитрия Разумкова на должность председателя Рады. С соответствующим заявлением в четверг в Верховной раде выступил глава фракции Давид Арахамия.

"Мы хотим внести в качестве кандидата на пост главы Верховной рады Дмитрия Разумкова", - сказал он.

После этого Разумкову было предоставлено слово. Выступая перед новым парламентом, он назвал целью своей будущей работы - "рост экономики от 5% до 7% уже в следующем году".

Кроме того, он заявил о необходимости "создать надежный механизм отзыва народного депутата", пояснив, что это необходимо для того, чтобы парламентарии ответственно подходили к своей работе.

О том, что Разумков будет предложен на пост спикера Рады, в партии "Слуга народа" заявляли неоднократно. Сейчас он является главой этой партии.

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