Греция будет ускорять возвращение нелегальных мигрантов в Турцию

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Греция будет ускорять возвращение в Турцию нелегальных мигрантов, не имеющих права на получение убежища. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи в четверг с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы обсудили миграционную проблему, то, что происходит в нашем регионе, на Балканах. Греция сделает то, что необходимо, чтобы ускорить потоки возвращений [нелегальных мигрантов] в Турцию", - подчеркнул Мицотакис. По его словам, ускорение возврата нелегалов в Турцию в соответствии с соглашением между ЕС и Анкарой "необходимо для того, чтобы условия проживания беженцев в имеющихся лагерях были человеческими". В настоящее время эти лагеря на греческих островах переполнены, а возврат в Турцию нелегальных мигрантов практически не происходит.

"Мы возлагаем надежду на Германию и ЕС в целом в деле оказания содействия охране наших границ. Границы Греции - это границы Европы, и мы должны работать вместе в этой сфере", - продолжил греческий премьер. Впрочем, по его словам, миграционная проблема является высшим политическим приоритетом для будущего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Над вопросами единой европейской политики предоставления убежища, которые, как я знаю, очень сильно интересуют и канцлера [ФРГ], мы будем работать вместе, чтобы правила предоставления убежища были едиными во всей Европе", - подчеркнул Мицотакис.