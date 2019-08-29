Зеленский внес в Раду кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны страны. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента нового созыва, который в четверг начал свою работу.

Он сменит на этом посту Степана Полторака.

Зеленский также внес в Раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.

Президент Украины внес в Верховную раду кандидатуру Вадима Пристайко на пост министра иностранных дел страны.

"Зарегистрирован поданный президентом проект постановления о назначении Вадима Пристайко на пост главы МИД", - отметили в Раде. Пристайко сменит на посту главы МИД Павла Климкина.

Зеленский внес в Раду кандидатуру Ивана Баканова на пост главы Службы безопасности Украины. Он сменит на этом посту Василия Грицака.

Как ожидается, уже 29 августа все они будут утверждены депутатами в должностях.