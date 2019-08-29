Парламентарии КНДР одобрили поправки в конституцию страны о полномочиях Ким Чен Ына

ПХЕНЬЯН, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) КНДР приняли поправки в конституцию, которые определяют полномочия Ким Чен Ына как верховного лидера республики. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в текст основного закона республики был добавлен параграф, который гласит, что "председатель Госсовета КНДР избирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом ВНС". Как поясняет агентство, "данный параграф конституционно закрепляет статус Ким Чен Ына как верховного лидера партии, государства и вооруженных сил КНДР, избираемого в соответствии с единодушной волей и желанием всего корейского народа".

Как подчеркивает ЦТАК, предложенные поправки в конституцию были приняты единогласно на внеочередной сессии ВНС, которая состоялась в четверг в Пхеньяне.

Сообщается, что поправки о полномочиях Ким Чен Ына были внесены в статью 6 "Государственный аппарат" социалистической Конституции республики. По данным агентства, в соответствии с принятыми дополнениями "председатель Госсовета КНДР уполномочен издавать постановления ВНС и основные постановления и решения Госсовета, а также назначать и отзывать дипломатических посланников в иностранных государствах".

"Правовой статус председателя Госсовета КНДР, представляющего наше государство, был еще более укреплен, чтобы прочно обеспечить монолитное руководство верховного лидера и дальнейшее совершенствование нашей системы государственного управления", - резюмирует ЦТАК.

Предположения о возможных изменениях в конституции КНДР появились после выборов депутатов Верховного народного собрания, прошедших в республике в марте нынешнего года. Тогда в списке 687 избранных парламентариев не оказалось имени Ким Чен Ына.