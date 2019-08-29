Трамп назвал ложью утверждения о том, что он брал кредиты под гарантии "олигархов" из РФ

ТАСС, 29 августа. Президент США Дональд Трамп назвал полностью ложными утверждения о том, что он якобы брал кредиты под поручительство "российских олигархов". Об этом он написал в четверг в Twitter, имея в виду утверждения ведущего телеканала MSNBC Лоуренса О'Доннелла, который был вынужден взять свои слова обратно.

"Сумасшедший Лоуренс О'Доннелл снова был вынужден извиниться, на этот раз за самое смехотворное утверждение из всех - о том, что Россия, Россия, Россия или российские олигархи подписали кредитные документы, гарантии для меня, - написал Трамп. - Совершенная ложь, как практические все, что он и большинство остальных "хромых" СМИ годами говорили обо мне".

Трамп также заявил, что Лоуренс О'Доннелл "пытался оболгать его" еще до того, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты, и что в прошлом телеведущий был вынужден извиняться перед ним по настоянию телеканала NBC. Президент США заключил свою запись требованием ко всем СМИ, враждебно настроенным по отношению к нему, принести ему извинения.

С утверждением о том, что кредиты в германском банке Deutsche Bank компании Trump Organization помогли взять россияне, ведущий телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл выступил во вторник вечером. По словам телеведущего, близкий к Deutsche Bank источник сообщил ему, что в документах на получение кредита, которые подписывал Трамп, якобы есть поручители, в роли которых выступили "российские олигархи".

Юристы президента Трампа потребовали от медиакорпорации NBC Universal, которой принадлежит телеканал MSNBC, дать опровержение. Руководство MSNBC в ответ признало, что информация была получена от единственного источника, который сам не видел банковских документов, и журналисты телеканала поэтому не могут подтвердить эти данные. Сам О'Доннелл на своей странице в Twitter позднее признал, что "допустил ошибку в суждении", а информация не была должным образом проверена. О'Доннелл признал, что ему не следовало делать это заявление и что он поступил неправильно, озвучив это в прямом эфире.

В марте The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил за несколько лет Трампу кредиты на сумму свыше $2 млрд. Это произошло до избрания Трампа президентом США.