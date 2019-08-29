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ЕС начал разработку механизма проведения европейских военно-морских операций

Проект находится в начальной стадии обсуждения

ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Министры обороны ЕС приступили к разработке механизма проведения военно-морских миссий ЕС, проект пока находится в начальной стадии обсуждения. Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС.

"Мы обсудили создание инструмента для обеспечения скоординированного военно-морского присутствия стран ЕС в ключевых для Евросоюза регионах мира", - сообщила она.

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