ЕС начал разработку механизма проведения европейских военно-морских операций

ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Министры обороны ЕС приступили к разработке механизма проведения военно-морских миссий ЕС, проект пока находится в начальной стадии обсуждения. Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС.

"Мы обсудили создание инструмента для обеспечения скоординированного военно-морского присутствия стран ЕС в ключевых для Евросоюза регионах мира", - сообщила она.