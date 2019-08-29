Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

"Проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы", - говорится в названии зарегистрированного законопроекта. Текст документа и пояснительная записка к нему пока отсутствуют.

Ранее президентская партия "Слуга народа" предлагала сократить количество депутатов высшего законодательного органа с 450 до 300. Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключал, что соответствующие изменения в конституцию вынесут на рассмотрение Рады уже в первые дни работы, так же как вопрос о пропорциональной системе выборов в Раду.

В мае Зеленский инициировал рассмотрение законопроекта о внесении изменений в избирательную систему, касающиеся пропорционального принципа выборов по закрытым спискам и снижения проходного барьера в Раду с 5% до 3%.