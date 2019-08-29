Глава МИД Франции намерен обсудить в Москве тему европейской системы безопасности

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил в четверг, что во время переговоров в Москве в сентябре намерен обсудить с российской стороной вопрос о разработке европейской архитектуры безопасности и доверия с Россией. С соответствующим заявлением он выступил на ежегодном совещании французских послов.

"Через несколько дней я прибуду в Москву вместе с министром обороны Франции Флоранс Парли, чтобы начать обсуждать то, что может стать архитектурой безопасности и доверия", - заявил глава французского дипломатического ведомства.

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов, высказал идею построения новой архитектуры европейской безопасности и доверия с Россией.

Встреча министров обороны и иностранных дел Франции и РФ состоится 9 сентября, сообщила российская сторона.