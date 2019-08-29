Sky: сепаратисты вернули контроль над столицей провинции Абьян в Йемене

ТАСС, 29 августа. Формирования сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) установили контроль над городом Зинджибар в южном Йемене, являющемся столицей провинции Абьян. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

По его данным, подразделения "Пояса безопасности", подконтрольные ЮПС, выбили из города войска международно признанного йеменского правительства и отряды союзной ему партии "Ислах". По имеющейся информации, проправительственные формирования отступили из центрального района провинции.

7 августа сторонники ЮПС, которому, по некоторым данным, оказывают поддержку ОАЭ, установили контроль над временной столицей Йемена Аденом, выбив из города проправительственные силы. 28 августа лояльные международно признанному правительству Йемена формирования заявили о том, что полностью вернули контроль над городом Аден.

Ранее в четверг сторонники сепаратисты вернули контроль над Аденом и рядом потерянных накануне населенных пунктов. Йеменское правительство обвинило ОАЭ в участии в боях на стороне сепаратистов и потребовало от Абу-Даби прекратить поддержку ЮПС.