Греция надеется на начало с переговоров с ФРГ о военных репарациях

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Греция рассчитывает, что Берлин вступит в переговоры по вопросу о выплате военных репараций за военные преступления в годы двух мировых войн. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после встречи в четверг с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Действительно, это сложный вопрос, и вы понимаете, насколько чувствителен он для Греции и греков. Именно поэтому мы хотели бы надеяться, что эта трудная тема может в какой-то момент быть закрытой", - сказал Мицотакис. Он напомнил, что после решения, которое было принято на пленарном заседании греческого парламента, Греция направила вербальную ноту Германии. "В этой ноте мы официально просим, чтобы ФРГ начала переговоры о решении этого вопроса. Надеемся на положительный ответ. Я убежден, что окончательное урегулирование этой проблемы было бы исключительно полезным для дальнейшего укрепления отношений наших стран", - подчеркнул Мицотакис.

Парламент Греции одобрил 17 апреля обращение к греческому правительству с просьбой начать процедуру выдвижения требований к ФРГ по выплате военных репараций за ущерб, нанесенный стране во время Первой и Второй мировых войн. В начале июня посол Греции в Берлине передал в МИД Германии вербальную ноту с призывом начать переговоры по урегулированию вопроса о выплатах военных репараций и компенсаций за этот ущерб. Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами во время Первой и Второй мировых войн, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата так называемого оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, сообщил МИД Греции.

Согласно подсчетам греческого Государственного казначейства, осуществленным по разным методикам, долг Германии перед Грецией достигает от 269 млрд 547 млн евро до 309 млрд 499 млн евро. Казначейство отметило, что не включило ни в один из этих двух расчетов требования компенсации за гибель людей или их инвалидность из-за оккупации войск.

Германское правительство неоднократно заявляло, что считает закрытым с юридической и политической точек зрения вопрос выплаты репараций Греции за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны. В Греции, однако, полагают, что этот вопрос может решаться в международных судах.