Спикер парламента Сербии пригласила Матвиенко на заседание Межпарламентского союза

БЕЛГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Спикер сербского парламента (Народной скупщины) Майя Гойкович пригласила председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко принять участие в 141-м заседании Межпарламентского союза (МПС), которое пройдет в Белграде 13-17 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба парламента по итогам встречи Гойкович с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

"Гойкович отметила, что Скупщина Сербии имеет хороший уровень сотрудничества с Государственной думой и Советом Федерации во всех областях, и выразила надежду, что председатель СФ Валентина Матвиенко примет участие в 141-м заседании МПС в Белграде 13-17 октября, которое соберет делегации и председателей парламентов со всего мира", - говорится в сообщении.

Гойкович также отметила "высочайший уровень" парламентского сотрудничества с РФ, заявив, что "сотрудничество находится на наивысшем уровне за всю историю двух стран". Гойкович и Боцан-Харченко подчеркнули "значение дальнейшего развития сотрудничества между парламентскими комиссиями в области иностранных дел, экономики, безопасности".

В ходе своего визита в Москву в октябре 2018 года Майя Гойкович поблагодарила российских коллег за то, что российская делегация поддержала кандидатуру Сербии стать страной - хозяйкой МПС в 2019 году и попросила помощи у РФ в организации такого важного мероприятия.

Межпарламентский союз - старейший форум законодателей, объединяющий в настоящий момент представителей 179 государств.