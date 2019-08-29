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Кризис на Украине

В ОБСЕ отметили уменьшение числа нарушений режима тишины в Донбассе

Как говорится в сообщении спецпредставителя организации на Украине Мартина Сайдика, вступившее в силу 21 июля бессрочное перемирие продолжает действовать

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Перемирие в Донбассе, согласованное 21 июля, действует, а количество нарушений режима тишины значительно сократилось. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартина Сайдика, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Бессрочное перемирие, согласованное Трехсторонней контактной группой и вступившее в силу 21 июля 2019 года, продолжает действовать. Среднее число нарушений режима прекращения огня и дальше остается значительно ниже по сравнению со временем до его начала", - говорится в заявлении.

Сайдик также призвал стороны и далее "делать все необходимое для обеспечения бессрочного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня". "Это особенно важно в преддверии начала нового учебного года. Дети имеют право на надежную и безопасную дорогу в школу и спокойную обстановку для учебы", - заключил он.

На встрече контактной группы в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня.

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