Глава МИД Ирана намерен приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

СИНГАПУР, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф намерен приехать в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября. Об этом он заявил в Куала-Лумпуре в четверг в интервью агентству Bernama.

"Соединенные Штаты обязаны обеспечивать государствам-членам ООН свободное участие в мероприятиях по линии организации в Нью-Йорке. Я намерен воспользоваться этой возможностью", - отметил Зариф, отвечая на вопрос о введенных в отношении него санкциях. Глава МИД также отметил, что "хочет убедиться, соблюдают или нарушают США свои обязательства в отношении ООН".

30 июля представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана. По ее словам, Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.