{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Ирана намерен приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Как заявил Мохаммад Джавад Зариф, США обязаны обеспечивать государствам-членам ООН свободное участие в мероприятиях по линии организации

СИНГАПУР, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф намерен приехать в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября. Об этом он заявил в Куала-Лумпуре в четверг в интервью агентству Bernama.

"Соединенные Штаты обязаны обеспечивать государствам-членам ООН свободное участие в мероприятиях по линии организации в Нью-Йорке. Я намерен воспользоваться этой возможностью", - отметил Зариф, отвечая на вопрос о введенных в отношении него санкциях. Глава МИД также отметил, что "хочет убедиться, соблюдают или нарушают США свои обязательства в отношении ООН".

30 июля представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана. По ее словам, Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Теги
СШАИранМалайзияЗариф, Мохаммад Джавад
Парламент Абхазии пригласит международных наблюдателей на второй тур выборов президента
В Народном собрании Абхазии сообщили, что направят приглашения в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального собрания России, а также в парламенты Луганской и Донецкой республик
Читать полностью