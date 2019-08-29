Делегация Южной Осетии покинула встречу в формате механизма по инцидентам с Грузией

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Делегация Южной Осетии покинула встречу в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) с Грузией из-за того, что грузинская сторона отказалась пойти на компромисс по вопросу возведения блокпоста на госгранице. Об этом сообщили в четверг ТАСС в аппарате полпреда президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования.

"Югоосетинская сторона покину встречу МПРИ. Грузинская сторона не пошла на компромисс по разрядке ситуации с возведением грузинского блокпоста", - уточнили в аппарате.

Ранее в четверг в комитете Госбезопасности Южной Осетии сообщили, что Грузия продолжает обустройство незаконного блокпоста у села Уиста, также проходит дооборудование дороги, ведущей в сторону блокпоста. В этом районе фиксируется постоянное присутствие грузинской полиции и миссии наблюдателей ЕС.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 28 августа посетил село Уиста, заверив местных жителей, что охрана границы будет усилена. После этого он поручил выставить дополнительные посты на приграничной полосе. В четверг блокпосты были выставлены у села Уиста Знаурского района Южной Остеии.