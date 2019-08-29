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Руководство Армении не примет участие в мероприятиях 1 сентября в Польше

Глава МИД республики Зограб Мнацаканян заявил, что это "принципиальный вопрос", в котором у Еревана есть "чувствительный подход" в плане того, как организуются такие мероприятия на разных площадках

ЕРЕВАН, 29 августа. /ТАСС/. Высшее руководство Армении не примет участие в проводимых Польше 1 сентября мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, несмотря на приглашение. Об этом в четверг сообщил журналистам глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

"Это принципиальный вопрос. Мы представляем страну, которая имела непосредственное отношение к Второй мировой войне. Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда, вместе с другими, мы защищали нашу общую большую родину (СССР - прим. ТАСС). И, конечно, это нормально, что в этом вопросе у нас есть чувствительный подход в плане того, как организуются такие мероприятия на разных площадках", - отметил Мнацаканян.

Ранее аналогичную позицию к мероприятиям в Варшаве выразил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. "Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия", - отметил он.

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АрменияПольша
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