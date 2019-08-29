Парламент Абхазии пригласит международных наблюдателей на второй тур выборов президента

СУХУМ, 29 августа. /ТАСС/. Народное собрание - парламент Абхазии пригласит на назначенный на 8 сентября второй тур выборов президента международных наблюдателей. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель аппарата парламента Вадим Бжания.

"В ближайшее время парламент Абхазии направит приглашения в Государственную Думу, Совет Федерации Федерального собрания РФ, а также в парламенты Луганской и Донецкой республик принять участие во втором туре в выборов президента в качестве международных наблюдателей", - сказал Бжания.

Как стало известно ТАСС, ряд приглашений будет направлен от администрации президента.

На выборах президента, первый тур которых прошел 25 августа, мониторинг осуществляли более 60 наблюдателей из России, Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Луганской и Донецкой республик, а также ФРГ и КНР. На брифингах в день голосования и по его итогам наблюдатели констатировали отсутствие нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

По данным ЦИК, в первом туре действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал 24,83%, его ближайший конкурент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 22,91%, они прошли во второй тур.