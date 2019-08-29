Зеленский назвал одной из главных целей новой Рады возвращение Крыма

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обозначил приоритетные задачи для депутатов Верховной рады IX созыва, которые в четверг приступили к работе.

Обращаясь к парламентариям с внеочередным посланием, глава государства заявил, что к ним относятся "укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного РФ Крыма".

Кроме того, президент обозначил и другие направления работы. "Перед вами целый ряд вызовов и задач: введение народовластия, долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, действительные реформы правоохранительных органов и судебной системы", - перечислил он с трибуны Верховной рады.

Зеленский также упомянул о децентрализации власти, привлечении иностранных инвестиций и строительстве "цифрового государства в смартфоне".

"Всего этого ожидает наше государство", - заключил президент Украины.

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