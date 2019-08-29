Глава МИД Франции призвал принять меры по ограничению гонки вооружений

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимым обеспечить эффективность международных механизмов по сдерживанию гонки вооружений. Об этом он заявил в четверг, выступая на ежегодном совещании послов Франции.

"Все 10 принципов Хельсинкского соглашения сохраняют свою актуальность и в современных реалиях, - сказал он. - Нам следует обеспечить, чтобы та гонка вооружений, которую над нашей головой ведут в Европе великие державы, по-прежнему регулировалась с помощью международных соглашений".

Он напомнил, что "прекратил действие договор по ракетам средней и меньшей дальности". "Такая же опасность будет существовать с 2021 года и для договора о стратегических наступательных вооружениях [СНВ-3]", - предостерег он.