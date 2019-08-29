CNN: Трамп рассматривает возможность приостановки военной помощи Украине

ТАСС, 29 августа. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановки выделения военной помощи Украине. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп считает возможным приостановку выполнения программы оказания Украине военной помощи сроком на несколько недель. Один из источников сообщил, что Белый дом довел эти планы до сведения федеральных ведомств и комитетов Конгресса. Однако, как отмечает источник, пока не ясно, какое решение Трамп примет в конченом счете, и американские официальные лица ожидают итогов встречи лидера США с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться в Польше в конце августа - начале сентября.

О том, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила в среду газета Politico.