Немецкий депутат раскритиковал будущую главу ЕК за желание отдать женщинам половину постов

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подвергла критике избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее намерение назначить на половину постов в ЕК женщин. Об этом сообщило агентство DPA.

"Едва прибыв в Брюссель, фон дер Ляйен реализует свое первое решение. И на новом месте она намеревается претворить в жизнь яростную сексистскую идеологию квот, существующую в Христианско-демократическом союзе (ХДС)", - приводит агентство слова депутата Бундестага от АдГ Фабиана Якоби.

По его мнению, таким образом бывшая министр обороны ФРГ показывает, "насколько ей чужды ценности европейской культуры". Примечательно, что во фракции АдГ в Бундестаге гораздо меньше женщин, чем в любой другой фракции.

Ранее фон дер Ляйен пообещала отдать не менее 50% должностей в новой комиссии женщинам. Работа Еврокомиссии в новом составе должна начаться 1 ноября.

В июле Европарламент утвердил кандидатуру фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. В выступлении перед Европарламентом, которое предшествовало голосованию, глава Минобороны ФРГ обозначила приоритетные для себя направления в случае избрания на высокую должность. Она упомянула борьбу с климатическими изменениями, укрепление экономики, противодействие нелегальной иммиграции. Особое внимание, по словам фон дер Ляйен, она намерена уделить обеспечению гендерного равенства в ЕС и защите женщин от насилия.