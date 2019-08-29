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Немецкий депутат раскритиковал будущую главу ЕК за желание отдать женщинам половину постов

Фабиан Якоби считает, что таким образом Урсула фон дер Ляйен собирается воплотить "яростную сексистскую идеологию квот"

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подвергла критике избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее намерение назначить на половину постов в ЕК женщин. Об этом сообщило агентство DPA.

"Едва прибыв в Брюссель, фон дер Ляйен реализует свое первое решение. И на новом месте она намеревается претворить в жизнь яростную сексистскую идеологию квот, существующую в Христианско-демократическом союзе (ХДС)", - приводит агентство слова депутата Бундестага от АдГ Фабиана Якоби.

По его мнению, таким образом бывшая министр обороны ФРГ показывает, "насколько ей чужды ценности европейской культуры". Примечательно, что во фракции АдГ в Бундестаге гораздо меньше женщин, чем в любой другой фракции.

Ранее фон дер Ляйен пообещала отдать не менее 50% должностей в новой комиссии женщинам. Работа Еврокомиссии в новом составе должна начаться 1 ноября.

В июле Европарламент утвердил кандидатуру фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. В выступлении перед Европарламентом, которое предшествовало голосованию, глава Минобороны ФРГ обозначила приоритетные для себя направления в случае избрания на высокую должность. Она упомянула борьбу с климатическими изменениями, укрепление экономики, противодействие нелегальной иммиграции. Особое внимание, по словам фон дер Ляйен, она намерена уделить обеспечению гендерного равенства в ЕС и защите женщин от насилия.

Теги
ГерманияФон дер Ляйен, Урсула
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