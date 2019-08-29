Резолюция по ухудшению гуманитарной ситуации в Сирии вынесена на рассмотрение СБ ООН

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Бельгия, Германия и Кувейт внесли на рассмотрение СБ ООН резолюцию по гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил в четверг журналистам постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен.

"Бельгия, Германия и Кувейт в ходе последних четырех месяцев пытались привлечь внимание к гуманитарной ситуации в этом регионе, но так как ситуация продолжает ухудшаться, мы решили, что время действовать. Поэтому этим утром мы распространили проект резолюции", - сказал он. При этом дипломат не уточнил, когда документ будет вынесен на голосование.

"Резолюция призывает к прекращению огня и обеспечению гуманитарного доступа", - пояснил Пекстен.