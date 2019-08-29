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Ситуация на Корейском полуострове

В КНДР назвали нелепой позицию Великобритании, Франции и Германии в СБ ООН

В заявлении советника Ассоциации Корея-Европа говорится, что власти этих стран вмешиваются в "меры по модернизации, предпринимаемые с целью самообороны"

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Решение Великобритании, Франции и Германии вынести во вторник вопрос о возобновлении Пхеньяном ракетных испытаний на заседание Совета Безопасности ООН представляет собой вмешательство в вопросы обеспечения безопасности КНДР. Об этом говорится в заявлении советника Ассоциации Корея-Европа Ким Сон Гена, распространенном в четверг постоянным представительством КНДР при ООН.

"Великобритания, Франция и Германия, которые недавно осуждали как "провокации" или как "нарушения резолюции Совета Безопасности ООН" наши регулярные военные учения и меры в области самообороны, вынесли этот вопрос на заседание Совета Безопасности ООН и опубликовали 27 августа так называемое "трехстороннее заявление", - говорится в документе. - Великобритания, Франция и Германия всякий раз вмешиваются в наши меры по модернизации, предпринимаемые с целью самообороны. Это нелепые и никому не понятные действия".

"Будет большой ошибкой, если они решат, что под действием таких иррациональных документов КНДР будет вынуждена отказаться от права на самооборону в интересах мира", - указывается в заявлении.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен 24 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 380 км.

Теги
КНДРГерманияВеликобританияФранцияСитуация на Корейском полуострове
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