Сальвини объявил об акции протеста против нового правительства Италии

РИМ, 29 августа. /ТАСС/. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини объявил об акции протеста против нового правительства во главе с Джузеппе Конте, которое еще не сформировано. Бывший вице-премьер и глава МВД объявил в четверг в Facebook 19 октября "днем итальянской чести и гордости".

"Будем готовиться к середине октября выйти на площади Рима. 19 октября станет великом днем демонстрации итальянской гордости и чести, достоинства большинства, которое не хочет правительство, получившее одобрение под покровом ночи в Париже и Брюсселе", - сказал Сальвини, призвав всех сторонников выступить против союза "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП), договорившихся о коалиции. Над его формированием по поручению президента Серджо Маттареллы начал работать Конте, возглавлявший предыдущий коалиционный кабинет, в который наряду с "Движением" входила "Лига".

О развале их коалиции первым заявил сам Сальвини еще 8 августа, потребовав проведения новых выборов. Однако в ходе консультаций удалось достичь соглашения о новом большинстве и сохранить парламент, избранный в ходе голосования в марте 2018 года. В ближайшие дни Конте должен представить главе государства состав кабмина.