МИД Литвы предложил запретить въезд в страну депутату Госдумы Рыжаку

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Литвы считает необходимым запретить въезд в страну депутату Госдумы, члену делегации России в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Николаю Рыжаку. Об этом МИД проинформировал членов делегации Литвы в ПА ОБСЕ, которые обратились во внешнеполитическое ведомство и МВД с ходатайством внести российского политика в список нежелательных в стране лиц.

"После внимательного изучения высказываний Рыжака мы разделяем точку зрения, что он разжигает рознь, распространяет дезинформацию. Кроме того, есть основания полагать, что этот российский парламентарий представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, поэтому направлено предложение включить его в список нежелательных лиц", - говорится в ответе МИД на ходатайство, который в четверг обнародовало литовское интернет-издание Delfi.

В размещенном на сайте Департамента миграции при МВД списке лиц, которым запрещен въезд в Литву, Рыжак пока не значится.

Недовольство литовских политиков вызвало выступление Рыжака на июльской сессии ПА ОБСЕ. В частности, он признал исторический факт сталинских депортаций 1940-1941 годов, но отметил, что они не осуществлялись в тех масштабах, о которых говорят в Литве, и были направлены против некоторых лиц, поддерживавших фашистский режим и унижавших свой народ.