Саркози поддержал инициативу Макрона об изменении отношений с Россией

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози поддержал инициативу президента Эмманюэля Макрона об изменении отношений с Россией. Об этом он заявил в четверг, выступая перед французскими деловыми кругами на заседании летнего университета организации предпринимателей MEDEF.

"Европа должна говорить со всеми без слабости, но и без предвзятости, - отметил Саркози, добавив, что выступает "за снятие санкций в отношении России". Он напомнил, что Макрон во вторник призвал "пересмотреть отношения с Россией".

"Часть нашей элиты занимает неразумную позицию в отношении России, страны Запада окажутся в абсолютном меньшинстве, если мы подтолкнем Россию в объятия Китая", - считает политик. Саркози подчеркнул, что он полностью поддержал решение Макрона пригласить президента России Владимира Путина во Францию перед саммитом Группы семи. "Я одобрил это приглашение", - отметил он.

Саркози подверг критике подход США к торговым переговорам с Китаем и давление Вашингтона на Тегеран. "Я не думаю, что чего-то можно добиться от Китая с позиции силы, то же самое верно и в отношении Ирана", - заявил бывший президент. Он предостерег от попыток "унижать Иран".