Китай выразил протест в связи с планами США разместить ракеты средней дальности в АТР

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Китай выражает решительный протест в связи с планами США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как заявил в четверг на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян, Соединенные Штаты должны быть осторожными с такими намерениями.

"Мы выражаем решительный протест в связи с планами США разместить в Азии ракеты средней дальности. Такие действия США могут лишь навредить интересам государств региона в сфере безопасности, а также нанести ущерб региональному миру и стабильности", - указал он.

"Призываем США проявлять сдержанность и осторожность. Решимость Китая отстаивать свои национальные интересы в сфере безопасности непоколебима", - добавил официальный представитель оборонного ведомства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в июле в интервью журналистам телеканала Fox News не исключил возможности того, что Вашингтон развернет новые ракеты средней дальности в Азии. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 13 августа сообщила, что Вашингтон обсуждает данную возможность со своими союзниками.

Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун, комментируя эти слова, заявил, что, в случае размещения ракет средней дальности США в АТР, Китай примет ответные меры. Дипломат также предостерег страны региона от предоставления своей территории для американского вооружения, особенно отметив при этом Австралию, Республику Корея и Японию.