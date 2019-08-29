СМИ: Иран неудачно запустил ракету

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Иран предпринял в четверг попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере страны, однако она оказалась неудачной. Об этом сообщило Национальное общественное радио (NPR) США со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении спутниковые фотографии космодрома, сделанные частной компанией Planet. Позднее аналогичные данные распространило информационное агентство Associated Press.

По свидетельству этих СМИ, иранская ракета взорвалась на пусковой площадке. "Кажется, что на пусковой площадке взорвалась ракета-носитель. Что бы там ни произошло, речь идет о взрыве, и вы видите дымящиеся остатки находившегося там", - заявил сотрудник Института международных исследований Миддлбери в американском городе Монтерей (штат Калифорния) Дэвид Шмерлер, комментируя снимки Planet.

На фотографии, опубликованной NPR, действительно видна дымящаяся на пусковом столе ракета.

Согласно сведениям, изложенным радиостанцией, речь идет о третьей в текущем году неудаче при попытках космических запусков в Иране. Первые два имели место в январе и феврале.