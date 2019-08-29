Трое военных ДНР погибли, пять ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Трое военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще пять получили ранения в результате обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщили в управлении Народной милиции республики.

"В 18:30 боевики 35-й бригады морской пехоты под командованием Николая Паласа осуществили прицельный огонь по селу Григоровка на юге ДНР. В результате вражеского обстрела трое военнослужащих народной милиции погибли, пятеро получили ранения", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Как уточнили в Народной милиции, всего украинские подразделения выпустили по населенному пункту 15 мин калибра 120 мм.

Ранее в четверг сообщалось, что трое военнослужащих Народной милиции ДНР взяты в плен во время боестолкновения под Горловкой с боевиками украинского националистического формирования "Азов". В результате этого инцидента один военнослужащий ДНР погиб, еще один получил тяжелые ранения.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.