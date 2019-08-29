Южная Осетия потребовала убрать грузинский блокпост на границе до утра 30 августа

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Представители Южной Осетии примут "все предусмотренные законом меры" для защиты населения республики от возможных угроз, если Грузия до утра пятницы не ликвидирует строящийся возле югоосетинского села Уиста блокпост. Об этом заявил в четверг журналистам глава делегации страны в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев.

"Югоосетинская сторона поставила условие - убрать этот пост до завтра, до шести утра, либо с югоосетинской стороны будут предприняты все предусмотренные законом меры и способы для защиты нашего населения от возникающих угроз", - сказал Кочиев.

По его словам, жители села Уиста обеспокоены сложившейся ситуацией - блокпост строится всего в 240-250 м от населенного пункта, тогда как от ближайшего грузинского поселения его отделяют не меньше 2 км. "Жители реально напуганы появлением этого поста, они обратились в правительство Республики Южная Осетия, обратились к президенту с просьбой о помощи, и помощь этим людям будет оказана", - отметил Кочиев.

Он также заявил, что граница с Южной Осетией в месте, где грузинская сторона установила блокпост, точно не определена. При этом, по словам Кочиева, Цхинвал располагает данными, что эта территория принадлежит югоосетинской стороне.

"Мы давно предлагаем грузинским коллегам <…> сесть за стол переговоров и обсудить линию прохождения границы. В этом районе граница не была определена. Грузинские представители заявляют, что это грузинская территория, но они ошибаются. Именно место, где выставлен пост, - это югоосетинская территория, и нами наша территория будет защищаться всеми возможными способами", - сказал Кочиев.

Он пояснил, что у Южной Осетии есть документы, подтверждающие принадлежность ей территории, на которой появился пост. "У нас есть документы, и один из документов - декрет от 1922 года, который закрепляет эту территорию за тогдашней Югоосетинской автономной областью. А государственную границу мы проводим по бывшей административной границе", - пояснил он.

По данным Комитета госбезопасности Южной Осетии, данные о принадлежности данной территории Южной Осетии получены в ходе анализа географических карт советского периода.

"Было установлено, что граница между Южной Осетией и Грузией в Знаурском районе проходит западнее реки Лопан, то есть Цнелис [ныне - Уиста], Гвиргвина [ныне - село Дидинджин] и Лопан <…> находятся на территории РЮО", - говорится в тексте комментария, распространенного в четверг Комитетом госбезопасности.

Угроза "для всего региона"

По словам Кочиева, в четверг в ходе встречи в формате МПРИ с Грузией представители Южной Осетии предложили провести техническую встречу на месте строительства блокпоста, чтобы "объяснить грузинским представителям, что этот пост представляет угрозу для юго-осетинской стороны", единственным условием для проведения встречи было прекращение всех работ по обустройству блокпоста. Грузинская сторона предложение отклонила.

"Грузинская сторона техническую встречу пыталась перевести в русло "мы вам продемонстрируем, что пост угрозы не представляет". У нашей делегации совершенно другое мнение, мы считаем, что этот пост представляет угрозу, потому что до юго-осетинского населенного пункта 240-250 м, а до ближайшего грузинского населенного пункта - около 2 км", - сказал Кочиев, добавив, что в настоящее время "ситуация накалена до предела, угроза безопасности существует не только в данном районе, но и в регионе в целом".

Делегация Южной Осетии в четверг покинула встречу в формате МПРИ с Грузией из-за того, что грузинская сторона отказалась пойти на компромисс по вопросу возведения блокпоста на госгранице. Ранее в комитете Госбезопасности республики сообщили, что Грузия продолжает обустройство незаконного блокпоста у села Уиста, в районе фиксируется постоянное присутствие грузинской полиции и миссии наблюдателей ЕС.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 28 августа посетил село Уиста, заверив местных жителей, что охрана границы будет усилена. В четверг юго-осетинская сторона выставила у села дополнительные блокпосты.