СМИ: Трамп прилетит в Польшу 1 сентября

ВАРШАВА, 29 августа. /ТАСС/. Программа пребывания в Польше президента США Дональда Трампа сократилась на несколько часов. Польским СМИ в четверг стало известно, что американский лидер прибудет в Варшаву не 31 августа, как планировалось ранее, а 1 сентября.

Об изменении даты прилета Трампа в польскую столицу сообщило Польское радио. Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский подтвердил эту информацию. "Президент США Дональд Трамп прибудет в Варшаву в воскресенье утром (1 сентября), а не в субботу вечером, как сообщалось ранее", - приводит его слова Польское агентство печати.

Самолет президента США вылетит из Вашингтона поздним вечером 31 августа и приземлится в варшавском аэропорту Окенче в 08:00 по местному времени (09:00 мск).

1 сентября Трамп примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Планируется, что американский лидер выступит с речью. 2 сентября состоятся переговоры с польским руководством. Запланировано обсуждение сотрудничества двух стран в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия.