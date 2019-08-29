СМИ: Нетаньяху пытался не допустить встречи Трампа и Зарифа на G7

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отговорить его от возможной встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях прошедшего во Франции саммита Группы семи. Об этом сообщил в четверг новостной портал Axios со ссылкой на источники в американском и израильском правительстве.

Зариф 25 августа прилетел в Биарриц, где с 24 по 26 августа проходил саммит G7. Глава МИД Ирана встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с командой французских переговорщиков, возглавляемой министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом.

По данным издания, Нетаньяху и его помощники "сделали все возможное, чтобы президент Трамп не встретился" с главой МИД Ирана. Израильский премьер "отчаянно пытался" дозвониться до американского президента, который в тот момент проводил двусторонние встречи с лидерами других стран и не мог ответить на звонок. Аппарат Нетаньяху при этом вел консультации с должностными лицами высокого ранга вашингтонской администрации с целью провести телефонные переговоры лидеров двух стран.

Как отмечает портал, премьер был обеспокоен тем, что Трамп "позволит Макрону уговорить его провести незапланированную встречу с Зарифом". В свою очередь, поясняет Axios, по ее итогам американский лидер мог согласиться на переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, в результате которых санкционное давление на Тегеран могло бы быть отчасти уменьшено.

В понедельник Макрон заявил, что считает необходимым проведение встречи Трампа и Роухани. По мнению французского президента, этот шаг помог бы остановить эскалацию конфликта. Президент США в ответ заявил, что готов к встрече с Роухани при наличии надлежащих условий.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.