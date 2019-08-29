Глава МИД Литвы надеется на более конструктивные отношения с Россией

ВИЛЬНЮС, 30 августа. /ТАСС/. Литовско-российские отношения могли бы быть более конструктивными. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"В настоящее время наши отношения нельзя назвать самыми добрыми, но я полагаю, что наступит время, когда они станут конструктивнее", - сказал он.

"Но необходимо соблюдать правила той страны, где ты находишься, и уважать эту страну", - утверждал министр. Эти слова прежде всего были адресованы работающим в Литве российским дипломатам. В Сейме (парламенте) Литвы, который приступит к работе 10 сентября, планируется создать временную комиссию, которая должна оценить якобы исходящие от РФ угрозы национальной безопасности, в том числе от незаявленных контактов некоторых депутатов с представителями посольства РФ. "Если будут не отвечающие нормам высказывания [со стороны представителей РФ], не думаю, что мы должны это терпеть", - заявил Линкявичюс.

Как неоднократно отмечал посол РФ в Вильнюсе Александр Удальцов, инициатором доведения двусторонних отношений до кризисного состояния была и остается литовская сторона, поэтому и сигналы о готовности к продвижению в направлении их улучшения должны, по убеждению дипломата, посылаться официальным Вильнюсом, а РФ всегда ответит на это адекватно.