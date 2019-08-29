ДНР потребовала от Киева наказания виновных в обострении ситуации на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Представители Донецкой народной республики (ДНР) в ходе проведения видеоконференции участников Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг потребовали от украинской стороны разбирательства в обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее в четверг сообщалось, что трое военнослужащих Народной милиции ДНР взяты в плен во время боестолкновения под Горловкой с боевиками украинского националистического формирования "Азов". В результате этого инцидента один военнослужащий ДНР погиб, еще один получил тяжелые ранения. Позже в управлении Народной милиции республики сообщили, что трое военнослужащих Народной милиции республики погибли, еще пять получили ранения в результате обстрелов с украинской стороны.

"В связи с произошедшим мы напомнили всем участниками и потребовали от украинской стороны соответствующих разбирательств и применения дисциплинарных мер, - приводятся слова министра в Telegram-канале МИД ДНР. - По нашему твердому убеждению, пока не будет реализован механизм наказания виновных, нарушения будут продолжаться".

Кроме того, Никонорова заявила, что представители ДНР обратились к ОБСЕ с просьбой оказать максимальное содействие в поиске и возвращении военнослужащих ДНР, а также проинспектировать их статус и состояние. "Представители миссии приняли нашу просьбу и предложили вернуться к этому вопросу на предстоящем 4 сентября заседании в Минске", - подытожила она.