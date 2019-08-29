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Рада утвердила список своих комитетов

Их насчитывается 23

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Верховная рада нового созыва в первый день своей работы утвердила список из 23 постоянных комитетов. Список комитетов опубликован на сайте парламента.

Председательство в большинстве из них досталось правящей партии "Слуга народа", в том числе в комитете по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству (Богдан Яременко) и комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (Александр Завитневич). Комитет по вопросам прав человека, реинтеграции неподконтрольных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений возглавил внефракционный депутат Дмитрий Лубинец.

Три комитета получили оппозиционные партии: комитет по вопросам свободы слова возглавил представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич; комитет по вопросам молодежи и спорта возглавил депутат "Батькивщины" Андрей Кожемякин; председателем комитета по вопросам евроинтеграции стала Иванна Климпуш-Цинцадзе от "Европейской солидарности".

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