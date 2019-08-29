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Bloomberg: Трамп отменил поездку в Польшу

Трамп отменил поездку в Польшу - Bloomberg.

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Теги
СШАПольшаТрамп, Дональд
Кризис на Украине
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