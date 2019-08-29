В США на полигоне Уайт-Сэндс перехватили крылатую ракету на большой дальности

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Ракета-перехватчик Patriot PAC-3 осуществила в четверг на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико успешный перехват крылатой ракеты на большой дальности. Об этом говорится в распространенном в четверг корпорацией Nortrop-Grumman заявлении.

"Специалисты Армии США и корпорации Nortrop-Grumman осуществили успешный перехват крылатой ракеты на большой дальности, - отмечается в сообщении. - В ходе испытаний была задействована объединенная система боевого управления системами ПВО и ПРО Армии США, а также радиолокаторы Sentinel и Patriot и перехватчик Patriot PAC-3".

Испытания продемонстрировали возможности объединенной системы боевого управления засекать, отслеживать и уничтожать низколетящие цели на расстояниях, значительно превышающих те, которые доступны для нынешней системы Patriot, отмечается в сообщении Nortrop-Grumman.