Верховная рада Украины IX созыва начала работу и утвердила состав нового правительства

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Верховная рада Украины IX созыва начала работу в пленарном режиме после состоявшихся в июле внеочередных выборов. По устоявшейся традиции на торжественном заседании текст присяги от имени всего депутатского корпуса зачитал самый старший по возрасту народный избранник - 78-летний представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юлий Иоффе. Это действо происходило в присутствии многочисленных гостей, среди которых президент Владимир Зеленский, занимавший на то время пост премьер-министра Владимир Гройсман, бывшие главы украинского государства (за исключением Виктора Януковича), дипломаты и представители международных организаций.

Активность парламента затем была переключена на вопросы формирования состава президиума. Как и ожидалось, кандидатура главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова на должность спикера Рады была выдвинута и поддержана, а на должность первого вице-спикера - его однопартийца, представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука. Вице спикером стала женщина - представитель фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк.

Владимир Гройсман выступил с речью в парламенте, заявив о сложении своих полномочий перед новоизбранным парламентом. Он назвал три года работы в должности премьера "непростыми", поблагодарил украинцев и коллег за сотрудничество и пожелал успехов преемникам.

При этом формирование коалиции в парламенте так и не произошло. Как пояснил глава крупнейшей фракции Давид Арахамия, его партия имеет устойчивое большинство в парламенте, а потому не нуждается ни в каких коалициях с другими партиями.

Фракция партии "Голос" певца Святослава Вакарчука насчитывает 17 человек во главе с Сергеем Рахманиным. В парламенте также была образована депутатская группа "За будущее" из 23 парламентариев, избранных в одномандатных округах. Ее возглавили Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Сразу после перерыва Рада принялась за новую внутреннюю архитектуру законодательного органа и начались первые голосования. Были образованы пять партийных фракций и одна внефракционная депутатская группа. Крупнейшую фракцию "Слуга народа" (254 депутата) возглавил Давид Арахамия, во главе фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (44 депутата) оказались сразу двое - Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Во фракцию "Батькивщины" вошли 25 народных избранников. Председателем, как и в Раде предыдущего созыва, осталась глава партии Юлия Тимошенко. Фракция от партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" насчитывает 27 депутатов, ее сопредседателями стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

После того, как высшее руководство Рады было формально утверждено, глава украинского государства Владимир Зеленский выступил с непродолжительным обращением - внеочередным посланием "О внутреннем и внешнем положении Украины". В нем он обозначил приоритетные задачи для депутатов к которым он причислил укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и "возвращение Крыма". Зеленский указал на ряд вызовов и задач, которые стоят перед народными избранниками: введение народовластия, долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, действенные реформы правоохранительных органов и судебной системы. Иными направлениями работы президент назвал децентрализацию власти, привлечение иностранных инвестиций и строительство "цифрового государства в смартфоне".

Глава государства призвал депутатов отнестись к своей работе со всей ответственностью и выразил надежду, что парламент проработает весь срок, отведенный ему законом. При этом он предупредил депутатов, что "уже знает, что распускать Верховную раду не так страшно". В этом контексте он предостерег их от того, чтобы депутаты "вошли в историю как парламент, который просуществовал меньше всего - один год". Годичный срок он назвал "фактическим испытательным сроком" для новоизбранных депутатов.

Непродолжительная премьериада

Зеленский решил не покидать сессионный зал, заявив, что будет следить за тем, как работает новая Рада. Спикер парламента сразу же огласил, что следующим вопросом повестки дня, которая официально так и не была опубликована, является избрание премьер-министра.

В целом интрига о кандидате в премьеры была снята еще накануне, а в четверг она была развеяна окончательно после официальной регистрации президентского проекта постановления. Новым премьер-министром страны стал замглавы офиса президента Алексей Гончарук, за него проголосовали 290 депутатов при минимально необходимых 226.

Обращаясь перед голосованием к депутатам, Гончарук заявил, что считает главной задачей своего кабинета рост экономики Украины, что, по его словам, позволит решить и все остальные проблемы страны. Вместе с тем он признал, что новому правительству "будет очень непросто". Он вспомнил и долги государства, доставшиеся "в наследство" от прежнего руководства, и "вдребезги разбитую инфраструктуру" страны, а также конфликт в Донбассе. Премьер признал проблему коррупции на Украине, а также контрабанды. По его мнению, последняя должна полностью искоренится уже до конца этого года.

Премьер отметил, что рост экономики должен составлять минимум 5-7% в год, заявив, что этого можно достичь благодаря комплексу мер, среди которых - снижение кредитных ставок, привлечение инвестиций. Отдельно он упомянул Международный валютный фонд, к сотрудничеству с которым он надеется вернуться через несколько недель. Глава кабмина сообщил, что миссия МВФ посетит Киев в ближайшее время для обсуждения условий новой программы кредитования, рассчитанной на три-четыре года.

Что касается ситуации на востоке Украины, то Гончарук подчеркнул, что "решение вопроса, в том числе, и войны он лично видит также в экономическом росте". При этом он считает важным одновременно повышать обороноспособность Украины.

Кабмин сформирован

В последующем стахановские темпы кадрового обновления в Раде только прибавили ход. Первый непродолжительный перерыв в парламенте был вызван курьезом: председатель парламента предоставил слово кандидату на пост главы Минобороны Андрею Загороднюку, но его не оказалось в зале. Как выяснилось, в спешке этот вопрос начали рассматривать на 15 минут раньше оговоренного времени, поэтому парламентарии взяли паузу, чтобы дать возможность претенденту явиться. Выступая перед депутатами, Загороднюк подтвердил неизменность курса Украины в НАТО. Он отметил, что за последние годы армия страны "уже сильно изменилась", однако все еще остро стоят вопросы дисциплины, социального обеспечения, нецелевого распределения ресурсов. Он пообещал в ближайшее время представить программу развития оборонной сферы. Его кандидатура была ожидаемо поддержана депутатами, затем они принялись за кандидатуру главы Министерства иностранных дел.

Зеленский предложил на эту должность Вадима Пристайко - кадрового дипломата, который с мая этого года являлся заместителем главы его офиса. Он получил безоговорочную поддержку в зале - 310 голосов, обозначив в общих чертах задачи его ведомства и страны в целом на дипломатическом поприще. Пристайко заявил, что у Киева есть полгода, чтобы осуществить шаги, направленные на урегулирование ситуации в Донбассе. "Мы будем и далее думать над следующими шагами по возвращению людей к мирной жизни, проведению выборов, амнистии, снятию торговых ограничений, восстановлению полного контроля над нашими границами [в Донбассе]", - сказал он.

Пристайко отметил, что в настоящее время не так важно, каким способом это будет достигаться - "или путем приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения "Минска". "Важно другое - мы имеем на это полгода", - сказал он. Пристайко подчеркнул, что Украине нужен мир и стабильность, и что Киев не может вести "бесконечные переговоры в разных форматах".

Следующим кадровым решением парламента стало назначение главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова (до этого он исполнял обязанности главы СБУ). Своей задачей он назвал необходимость реформирования спецслужбы, чтобы она стала "технологичной, быстрой, мощной, но небольшой".

Уже в должности премьера Гончарук оперативно внес на рассмотрение парламента список остального состава кабмина, который по Конституции Украины инициирует именно премьер. Парламент утвердил новый состав кабмина пакетом. Всего в кабмине Гончарука будет 15 министерств, что на три меньше, чем в предыдущем правительстве. Были объединены министерства энергетики и экологии, а также министерства экономики и аграрной политики. Также министерство по делам молодежи и спорта было объединено с министерством культуры. Министерство по делам ветеранов и министерство по вопросам неподконтрольных территорий также оказались единой структурой. При этом свои кресла сохранили глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова. Как пояснил журналистам руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Аваков будет временно руководить МВД, поскольку из-за нехватки времени попросту не успели найти ему замену. По информации СМИ, в будущем Аваков может занять кресло профильного вице-премьера, который будет курировать силовиков.

Комитеты и генпрокурор "на закуску"

Завершив формирование кабмина Украины парламент страны вновь вернулся к вопросу организации своей работы. Со второй попытки депутаты утвердили предварительно согласованную ранее структуру комитетов и их персональный состав. 19 из 23 комитетов возглавили представителя правящей партии "Слуга народа", остальные достались представителям других политических сил. Еще одним кадровым вопросом, которым депутаты озаботились в первый день своей работы - это смена генерального прокурора Украины. Для этого профильный комитет провел специальное заседание, на котором поддержал освобождение с этой должности Юрия Луценко и назначение предложенного Зеленским Руслана Рябошапки.

После этого 312 депутатов Рады проголосовали за предоставление согласия на назначение Рябошапки.

Ранее в четверг парламентарии решили работать до исчерпания повестки дня, которая, по информации СМИ, включает 27 вопросов. Среди них проект закона "О внесении изменений в статью 80 конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов)".