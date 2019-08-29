ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы. Об этом заявил в четверг Польскому агентству печати глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский.

"Президент Трамп передал президенту [Анджею] Дуде, что он хотел бы в ближайшие месяцы совершить визит, который ему пришлось сегодня отменить", - сказал он, раскрывая детали состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.

По словам Щерского, по телефону Трамп "извинился за сложившуюся ситуацию". "В связи с ураганом, который в выходной должен обрушиться на южные штаты и может повлечь за собой катастрофические последствия, он посчитал, что не сможет покинуть США, что должен быть на месте, в стране", - отметил он.

Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября хозяин Белого дома примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Было запланировано обсуждение сотрудничества двух стран в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия. Теперь вместо Трампа на этих мероприятиях США будет представлять вице-президент Майкл Пенс.