Власти Йемена потребовали созвать заседание СБ ООН в связи с нанесенными ОАЭ авиаударами

ТАСС, 30 августа. Международно признанное правительство Йемена потребовало созвать заседание Совета Безопасности ООН после того, как ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нанесли удары по городу Аден. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице МИД Йемена в Twitter.

"Правительство Йемена официально запросило Совет Безопасности [ООН] созвать заседание по поводу вопиющего обстрела ОАЭ вооруженных сил Йемена, которые осуществляют конституционное право по противодействию мятежным группировкам поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета (ЮПС)", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Йемена в распространенном заявлении назвал удары боевой авиации ОАЭ "нарушением международного права" и обещал "принять все необходимые меры, чтобы остановить эскалацию". Ведомство также призвало СБ ООН осудить эти действия.

Министерство обороны Йемена сообщило ранее, что боевая авиация ОАЭ с вечера среды нанесла 10 ударов в районе временной столицы страны, города Аден, и провинции Абьян, где лояльные ему войска ведут бои с сторонниками сепаратистского ЮПС. По данным ведомства, в результате налетов погибли или были ранены более 300 военнослужащих и мирных жителей.