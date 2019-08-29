Лондон намерен увеличить интенсивность переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Британское правительство намерено увеличить интенсивность переговоров с Евросоюзом по теме предстоящего выхода королевства из ЕС в попытке улучшить условия сделки с Брюсселем. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Как отмечают на Даунинг-стрит, в сентябре британские переговорщики буду проводить консультации со своими европейскими коллегами дважды в неделю с возможностью "дополнительных технических встреч для обсуждения развязок по обеспечению новой сделки".

"В то время как я был воодушевлен результатами моих переговоров с лидерами ЕС, которые состоялись за последние недели и показали, что желание обсуждать альтернативы антидемократичному "бэкстопу" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС) существует, пришло время для обеих сторон увеличить интенсивность [переговоров], - приводятся в заявлении слова Джонсона. - Увеличение количества встреч и дискуссий необходимо, если мы хотим согласовать сделку к тому моменту, когда мы без вариантов покинем ЕС 31 октября".

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем. Правительство Великобритании, в частности, беспокоит "бэкстоп" - прописанный в проекте соглашения между королевством и Евросоюзом режим, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. По словам Джонсона, "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства", так как предполагает, что Северная Ирландия на неопределенное время останется в составе единого рынка, но из него выйдут остальные части королевства.