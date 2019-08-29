Fox: в США прекращено уголовное преследование финансиста Эпштейна, покончившего с собой

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное преследование финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в одной из тюрем в США, официально прекращено. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

По его данным, производство дела прекращено по причине смерти обвиняемого. Телеканал уточняет, что такое развитие событий было ожидаемо, так как прокуратура США ранее ходатайствовала об отзыве обвинений после того, как Эпштейн совершил самоубийство 10 августа в камере одной из тюрем Нью-Йорка.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. В число друзей и знакомых Эпштейна входило огромное число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, представителей британской королевской семьи, крупных предпринимателей, звезд шоу-бизнеса.