Главы МИД Британии, Германии и Франции обсудят в Хельсинки ядерную сделку по Ирану

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудит в пятницу со своими коллегами из Германии и Франции пути по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и защите международной навигации в Ормузском проливе.

Как говорится в распространенном коммюнике Форин оффиса, помимо Рааба, министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, главы МИД ФРГ Хайко Мааса, во встрече примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Дискуссии пройдут в столице председательствующей в Совете ЕС Финляндии на полях двухдневной неформальной встречи министров обороны и иностранных дел 28 стран Евросоюза.

"Наши переговоры будут основываться на динамике позитивных переговоров Группы семи (G7) по Ирану в той ситуации, когда мы стремимся снизить напряженность, - заявил в этой связи Рааб. - Ядерное соглашение - единственная сделка на столе, которая не позволяет Ирану получить ядерное оружие, и мы продолжим совместную работу, чтобы побудить Иран полностью соблюдать соглашение".

"Мы также нуждаемся в самой широкой международной поддержке, чтобы противостоять угрозе международным перевозкам в Ормузском проливе", - добавил глава Форин оффиса.

Как отмечается в сообщении британского МИД, на встрече в Хельсинки Рааб также намерен поднять тему беспорядков в Гонконге. "Великобритания по-прежнему считает, что движение вперед возможно лишь при условии мирного и конструктивного диалога, в котором уважается высокая степень автономии Гонконга", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи, что готов к встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани при наличии надлежащих условий. Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая его ракетную программу и региональную политику.