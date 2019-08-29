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Космические силы США начали официально нести службу

Руководить новой структурой будет генерал Джон Реймонд
Генерал Джон Реймонд AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Генерал Джон Реймонд
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Космическое командование с четверга официально действует в США, став шестым видом вооруженных сил страны, помимо сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны. Руководить новой структурой будет четырехзвездный генерал Джон Реймонд, который, по словам президента США Дональда Трампа, пользуется большим уважением среди коллег. Флаг командования представили на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома.

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"Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния, - заявил Трамп. - Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США". "Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта - подготовиться к победе", - утверждал он.

Реймонд поблагодарил президента за учреждение структуры и подарил ему медаль с надписью: "Командование Космических сил: 29 августа 2019 года".

Распоряжение о создании Космических сил американский лидер отдал в июне 2018 года. В подчинении командования будут 87 частей и подразделений. В 2019 финансовом году на содержание нового вида вооруженных сил выделено $12 млрд.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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