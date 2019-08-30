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Politico: личная помощница Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку

По данным газеты, она рассказывала журналистам подробности из жизни американского лидера
Мадлен Вестерхаут AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Мадлен Вестерхаут
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут в четверг ушла в отставку со своего поста после того, как, предположительно, рассказала журналистам подробности из жизни главы государства. Об этом сообщает газета Politico.

Как отмечает издание, Вестерхаут в последнее время пыталась расширить круг своих обязанностей в Белом доме, в том числе заняться организацией заграничных поездок президента. Подобные ее действия вызывали недовольства некоторых других чиновников в американской администрации.

Последней каплей, согласно публикации, стало то, что Вестерхаут встретилась с журналистами в имении Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси) и, предположительно, рассказала им не для печати некоторые подробности из жизни президента. После того, как об этом стало известно, в Белом доме начали активно обсуждать ее предстоящее увольнение. В результате, по информации двух источников Politico, Вестерхаут в четверг ушла в отставку.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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