Передислокация американских морпехов с Окинавы на Гуам может начаться с 2024 года

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Частичный перевод подразделений морской пехоты США, дислоцированных в самой южной префектуре Окинава, на остров Гуам может начаться с 2024 года. Об этом в пятницу японским журналистам заявил губернатор Окинавы Дэнни Тамаки, который находится с визитом на Гуаме.

"Передислокация военных объектов может начаться с 2024 года", - приводит его слова агентство Kyodo.

Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 тыс. из 19 тыс. военнослужащих. Треть из них будет находиться там на постоянной основе, другую часть предполагается менять каждые полгода.

Для их размещения рядом с военной базой Андерсен, где находятся стратегические бомбардировщики Б-52, должна появиться еще одна. Она получит название Кэмп-Браз. Ее строительство полностью завершится ориентировочно к 2026 году. Также рядом будут построены дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

На острове Окинава находится большая часть американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. В частности, многочисленные инциденты связаны с авиабазой морской пехоты Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе. Правительство Японии рассчитывает перенести ее из густонаселенного города Гинован в район Хэноко на севере острова.