Офис Зеленского опроверг данные о завершении обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в Facebook офиса Зеленского.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также призвала журналистов не распространять непроверенную информацию. При это она заявила, что "сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается".

В ночь на пятницу украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной произойдет в пятницу, а заключенные в России граждане Украины должны этим утром прибыть в киевский аэропорт Жуляны.