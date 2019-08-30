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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Офис Зеленского опроверг данные о завершении обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

В Киеве сообщили, что переговоры о взаимном освобождении удерживаемых россиян и украинцев продолжается

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Офис президента Украины опроверг информацию, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен.

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"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в Facebook офиса Зеленского.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также призвала журналистов не распространять непроверенную информацию. При это она заявила, что "сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается".

В ночь на пятницу украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной произойдет в пятницу, а заключенные в России граждане Украины должны этим утром прибыть в киевский аэропорт Жуляны.

Теги
УкраинаРоссияОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
В СБУ сообщили о продолжении переговоров по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ
В Службе безопасности Украины призвали не распространять непроверенную информацию по процессу обмена
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