Глава МИД Британии подтвердил намерение Лондона покинуть ЕС в конце октября

ХЕЛЬСИНКИ, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюзу пришло время понять, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября текущего года. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС.

"Мы покинем ЕС в конце октября. Это точно, это то, что произойдет, и это должны понять наши партнеры в ЕС, - подчеркнул он. - Но как только это произойдет, мы будем продолжать сотрудничать с ЕС по всем вопросам внешнеполитической повестки, которые обсуждались в Хельсинки, включая ядерную программу Ирана, ситуацию в Гонконге и весь спектр внешнеполитических проблем".

Он также отказался признавать, что премьер Борис Джонсон приостановил работу парламента с единственной целью - избежать дискуссии выходу Великобритании из ЕС.

"В этом году у нас прошла одна из самых длинных в истории парламентских сессий, когда мы смогли рассмотреть абсолютно все аспекты Brexit. В октябре у парламента будет достаточно времени до и после осеннего саммита [ЕС 17-18 октября], чтобы принять решение. Действия премьер-министра полностью легальны", - информировал Рааб.

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу "не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года" и продлиться "до понедельника, 14 октября 2019 года". Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Парламентарии от Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, подвергли резкой критике это решение. Крайней датой Brexit определено 31 октября.