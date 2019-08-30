Парламент Эстонии начал рассматривать вопрос вотума недоверия премьеру Юри Ратасу

ТАЛЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент Эстонии) собрался в пятницу на внеочередное заседание, в повестке дня которого стоит вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Юри Ратасу.

Как сообщила пресс-служба парламента, заседание, которое началось в 10:00 (совпадает с мск), созвано по инициативе 44 депутатов 101-местного Рийгикогу.

"Мы должны с сожалением признать, что Юри Ратас на посту премьер-министра не сумел обеспечить достойное управление в Эстонской республике, - говорится в заявлении Партии реформ. - Юри Ратас не сумел сформировать правительство, которое работало бы во имя дальнейшего развития Эстонии. Вместо этого в Эстонии у власти правительство, которое с момента своего вступления в должность подвергает нападкам различные группы в обществе и раскалывает единство общества".

Ранее лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что вынесение вотума недоверия обещали поддержать депутаты Партии реформ, Социал-демократической партии, а также независимый кандидат Раймонд Кальюлайд, что в общей сложности составит 45 человек. Чтобы вотум недоверия был вынесен, его должен поддержать 51 депутат 101-местного парламента.

В середине августа Партия реформ призвала Ратаса отправить в отставку главу МВД и министра финансов в связи с их попыткой уволить генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера. Когда же Ратас отказался сделать это, "реформисты" обещали вынести ему вотум недоверия.